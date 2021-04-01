Депутат Госдумы Земцов осудил Минкульт за выделение денег на плохие фильмы

Санкт-Петербург, 1 апреля. Депутат Госдумы, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» выразил непонимание, почему Минкульт тратит деньги на плохое кино.

«Увидишь в кино человека в форме НКВД и сразу напрягаешься, думая, что повторят созданный образ звероподобного человека. К сожалению, кинематограф сформировался в лубочных образах. Иной раз смотришь фильм, поддержанный Минкультом, и думаешь: зачем вы тратили деньги?» — прокомментировал он.

Парламентарий припомнил фильм «Сволочи» режиссера Александра Атанесяна, по сюжету которого детей-сирот отправили уничтожить фашистскую военную базу и погибнуть, поскольку «носители особо секретной информации» не должны оставаться в живых. Земцов посетовал, что вместо этого Минкульт не выделил деньги на фильм «Право выбора» о перинатальном центре и рождении детей.

«Это не государство решает, на что надо тратить, а люди, которых приставили распределять государственные средства по недоразумению. Почему бы не заподозрить их в коррупции? Вот недавно в Москве прошла выставка «Мир тела» с возрастным маркером 12+. Ребенок на ней падает в обморок. Кому пришло в голову эти арт-объекты из человеческих тел пустить в Россию? Еще совсем недавно выставку мертвых тел увидеть в РФ было невозможно, а сейчас мы внутри себя это допускаем», — заявил спикер.

Депутат также оценил выбор представителя от России на конкурс «Евровидение».

В 2021 году РФ в Роттердаме представит Манижа с песней Russian Woman. Выбор певицы вызвал массу негативных откликов.

«Манижу на Евровидение отправили худсоветы, которые созданы телеканалом и полностью им контролируются. А телеканалу нужна бесконечная борьба за рейтинги и аудиторию», — заметил Земцов.

Он добавил, что многие вещи в интернете нуждаются в строгом регулировании и потому депутаты неоднократно обращаются с заявлениями в Роскомнадзор. Спикер считает, что РКН нужны новые инструменты упрощенного досудебного закрытия ресурсов.

Ранее ФАН сообщал, что клип певицы Манижи на песню Russian Woman занял второе место по просмотрам на YouTube-канале конкурса.