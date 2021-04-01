Разрешение на ввод «Зимней вишни» выдали после положительного заключения Госстройнадзора

Кемерово, 1 апреля. Бывший заместитель мэра Андрей Калинин рассказал, как владельцы ТРЦ «Зимняя вишня», где произошел пожар, получили разрешение на ввод центра в эксплуатацию.

Городская администрация подписала разрешение о вводе торгового центра в эксплуатацию на основании положительного заключения Госстройнадзора. Эксперты ведомства подтвердили, что ТРЦ был построен в соответствии со всеми требованиями, предусмотренными техническим регламентом, заявил Калинин. По его словам, заключение Госстройнадзора считалось приоритетным документом при решении вопроса об эксплуатации.

В настоящее время заместитель главы инспекции строительного надзора и экс-глава ведомства проходят в качестве обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне». Трагедия, унесшая жизни 60 человек, произошла в марте 2018 года.

В конце февраля текущего года спасателям пришлось тушить пожар в помещении московского ТЦ «Афимолл Сити», сообщало РИАМО. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС возгорание удалось ликвидировать уже через несколько минут после поступления тревожного вызова.