Росстат обновил данные по снижению ВВП России в 2020 году

Москва, 1 апреля. Падение показателя ВВП России в прошлом году, согласно второй оценке Росстата, составило 3%. Ранее служба оценивала снижение значения в 3,1%.

Объем ВВП в текущих ценах был на уровне 106,968 млрд рублей. Согласно данным Росстата, спад российской экономики в четвертом квартале 2020 года составил 1,8%. Кроме того, по обновленным данным, показатель в первом квартале вырос на 1,4% (ранее рост оценивался в 1,6%), во втором квартале он снизился на 7,8% вместо прежней оценки в 8%, в третьем квартале — упал на 3,5% вместо 3,4%, передает ТАСС.

На падение индекса физического объема ВВП за минувший год повлияло сокращение мирового спроса на энергоресурсы и введение ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Первый заместитель главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото ранее сообщил, что глобальная экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось.