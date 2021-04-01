Спикер Госсовета РК Константинов напомнил, как украинские банки выводили активы из Крыма

Симферополь, 1 апреля. Украинские банки вывели свои активы из Крыма после вхождения полуострова в состав России. Об этом заявил спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Так он прокомментировал претензии украинского «Ощадбанка» к России из-за «утраченных крымских активов». Арбитражный суд Франции в 2018 году принял решение, согласно которому Россия должна была выплатить компенсацию в размере 1,1 млрд долларов за якобы причиненные «Ощадбанку» убытки. Однако российской стороне удалось доказать, что активы крымского отделения финансовой организации были созданы до 1 января 1992 года, и поэтому не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Недавно же стало известно, что Апелляционный суд Парижа полностью отменил решение трибунала.

Владимир Константинов указал, что украинские банки практически не инвестировали в Крым, вытягивая при этом средства с местного финансового рынка. Когда же полуостров вернулся под российскую юрисдикцию, кредитные учреждения вывели свои активы из республики, нарушив тем самым свои обязательства перед вкладчиками, напомнил спикер Госсовета РК.

«Украинские банки фактически ограбили крымчан. И у этих людей хватает наглости бегать по европейским судам с исками о какой-то компенсации? Верх наглости и цинизма», — заявил Константинов в комментарии РИА Новости, добавив, что только работа российских банков позволила компенсировать эти потери.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее объяснил, какую ошибку в «деоккупации» Крыма допустил Киев. Так он прокомментировал подписанный президентом Владимиром Зеленском документ о «деоккупации» полуострова.