Сергей Соседов на примере Баскова и Киркорова показал «падение» звезд

Москва, 1 апреля. Яркие и эпатажные выходки звезд не всегда привлекают нужное внимание, а зачастую и вовсе вызывают чувство стыда, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Причины вызывающего поведения отечественных звезд журналист раскрыл на примере поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и его хита «Ибица». Соседов уверен, что в скандальном клипе не было самоиронии, а поведение исполнителей выглядело излишне нарочитым.

«Таких вещей не могут себе позволить люди, которых полюбили за их талант, мастерство. Нельзя так опускаться, опускать себя. К сожалению, наши топовые артисты – те же Киркоров и Басков – не понимают, что высокий пьедестал, олимп, на котором они стоят – это не индульгенция от всех грехов. Это колоссальная ответственность», — заявил Соседов в интервью Лене Лениной.

Высокое положение влечет за собой повышенный самоконтроль, большое количество ограничений и самоограничений. Многие российские звезды не понимают этого из-за необразованности и низкого уровня личной культуры, в связи с чем лишь сильнее падают в глазах поклонников и экспертов.

«Наши топовые артисты этого совершенно не понимают. Они считают, что все средства хороши. Это, конечно, недостаток воспитания, общей культуры, может быть, слабого образования, малой начитанности. Это целый клубок», — раскритиковал артистов журналист.

В своей критике Соседов не прошел и мимо певицы Манижи. В недавнем интервью он назвал номер представительницы от России на песенном конкурсе профанацией. Шоумен уверен, что наша страна не должна появляться в Роттердаме с композицией Russian Woman.