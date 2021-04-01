МВД в Дагестане за два месяца изъяло 60 кг наркотиков

Махачкала, 1 апреля. За первые два месяца 2021 года правоохранительными органами в Дагестане изъято 60 килограммов наркотических средств. Как объяснил ФАН эксперт, рост выявленных преступлений в сфере распространения запрещенных препаратов говорит о более эффективной работе в этом направлении ответственных структур, но не исключает и реального увеличения соответствующих фактов.

По словам министра внутренних дел по республике Абдурашида Магомедова, количество изъятых в январе и феврале наркотиков увеличилось в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Также выросло и количество уголовных дел, возбужденных по соответствующим статьям.

«За два месяца этого года из незаконного оборота изъято 60 килограммов наркотических средств против 17 килограммов за то же время прошлого года. Количество изъятых наркотиков увеличилось в три с лишним раза», — рассказал журналистам глава регионального МВД.

Общественный деятель Шамиль Магомедов в беседе с ФАН объяснил такие результаты возросшей эффективностью работы правоохранителей и других структур. При этом он не исключил, что преступлений в сфере распространения наркотиков действительно стало больше.

«Эта сфера полностью ушла в Интернет, покупатель и продавец уже даже не встречаются друг с другом. Появились и не первый год работают так называемые закладчики, которые сами не знают, кто их нанял. Общение идет через анонимные каналы в мессенджерах. Поэтому органам сложнее выявлять всю цепочку, но сами наркотики изымаются в больших объемах у закладчиков, это видно даже по новостям МВД. К сожалению, с ростом эффективности работы правоохранителей растет и рынок наркотиков. Этого тоже нельзя исключать», — сказал Магомедов.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане заработал специальный антинаркотический Telegram-бот. Любой желающий через него может сообщить о фактах или преступлениях в сфере незаконного распространения наркотических веществ.