Историк Понасенков назвал «обнаглевшим животным» блогера Эдварда Била

«Личность» и творчество блогера Эдварда Била сложно оценивать, не используя обсценной лексики. Об этом в интервью ФАН заявил историк, режиссер и публицист Евгений Понасенков.

Днем 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП, виновником которого, по предварительным данным, стал блогер и пранкер Эдвард Бил. Не справившись с управлением, он спровоцировал аварию, в которой столкнулись пять автомобилей.

После ДТП Бил попытался сделать вид, что за рулем был не он. Однако впоследствии свидетели происшествия уличили его во лжи. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели машину блогера и нашли в ней множество необычных вещей: альпинистские тросы, костюм Деда Мороза, боксерскую перчатку и парик. Кроме того, по сообщениям некоторых СМИ, в машине Била было найдено ружье.

«Это просто обнаглевшее животное, которое давно надо было посадить в тюрьму, — заявил Понасенков. — Насколько известно, за ним числится около 400 нарушений правил дорожного движения. И прежде всего надо выяснить, как это стало возможно при нашей правоохранительной системе. Бил еще задолго до сегодняшнего ДТП должен был сидеть за решеткой!»

Историк посетовал, что наше время предоставляет «бездельникам и придуркам» возможность прославиться.

«Любое необразованное тупое существо может выкладывать ролики в интернет и заниматься профессиями, которых вообще не существует, нарабатывая себе аудиторию, — возмущен режиссер. — Но страшнее всего безнаказанность. Я считаю, что вместе с Билом надо осудить и тех, кто потворствовал его выходкам, вовремя его не остановил».

Собеседник ФАН подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, чтобы блоги создавали достойные люди — историки, ученые, вирусологи, которые публикуют свое экспертное мнение по важным жизненным вопросам.

«Но когда некий примат, ничего не умеющий, не знающий и не создающий, просто начинает использовать технические новшества и становится так называемым блогером, то это самое последнее паскудное дело, — убежден Понасенков. — Все они никто и звать их никак!»

Историк назвал соцсети «окном для бездарностей», которое очень опасно для общества.

«Я думаю, что в популярности этого скота виновато невежество значительной части населения страны, — заявил публицист. — Но прежде всего я, конечно же, имею в виду молодежь, которая просто обдолбана этим информационным мусором».

Эдвард Бил получил известность благодаря демонстрации на широкую аудиторию своего неадекватного и антиобщественного поведения. Так, он намеренно лихачил за рулем и агрессивно приставал к прохожим, записывая это на камеру и впоследствии выкладывая на своем Youtube-канале.