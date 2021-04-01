Глава Минобрнауки поделился перечнем самых перспективных профессий на рынке труда

Москва, 1 апреля. Наиболее перспективные профессии для российских абитуриентов перечислил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Сейчас самыми востребованными считаются профессии в среде информационных и биологических технологий, поделился глава Минобрнауки РФ. Вдобавок к этому не менее перспективными считаются специальности медика и учителя.

«И информатика, биотехнология, все, что связано с генетикой. Это — безусловное будущее! Ну и сфера IT, если, конечно, человек предрасположен», — поделился Фальков.

Родителям будущих студентов не стоит давить на них с выбором высшего учебного заведения, советует глава ведомства. По его словам, добиваться успеха можно в любой сфере, если есть мотивация.

Апрель покровительствует людям, занимающимся наукой, философией, историей, географией и научными разработками. О том, для каких специалистов второй месяц весны окажется наиболее прибыльным, ранее рассказала психолог Элена Гамаюн.