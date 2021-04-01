Биржевой курс евро поднялся выше 90 рублей

Москва, 1 апреля. Стоимость евро в ходе биржевых торгов преодолела психологическую отметку в 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В последний раз евро торговался дороже 90 рублей 25 марта. Вместе с тем наблюдается рост стоимости доллара. Котировки американской валюты за день выросли на 0,90%, до 76,38 рубля.

Вслед за ослаблением рубля скорректировался вниз и российский рынок акций. К вечеру индекс Мосбиржи сократился на 0,4%, до 3527,54 пункта. Индекс РТС за день потерял 1,34%, опустившись до 1457,37 пункта.

Экономика РФ продолжает испытываться влияние внешних факторов в виде пандемии и риска новых санкций со стороны США. При этом позитивным сигналом для рынка должен стать рост котировок нефти на фоне решения ОПЕК+ по добыче сырья на май. Согласно последним данным, цена барреля североморского сорта нефти Brent составляет 63,94 доллара, что на 1,2% выше, чем на момент закрытия предыдущих торгов.