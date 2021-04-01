Власти Зимбабве ужесточили ограничения из-за COVID-19 на время Пасхи

Хараре, 1 апреля. Зимбабве присоединилось к африканским странам, которые ужесточили меры борьбы с распространением коронавируса. В преддверии пасхальных праздников правительство запретило учащимся школ-интернатов возвращаться домой на выходные. Таким образом власти надеются сократить рост заболеваемости.

«Учеников школ-интернатов не отпустят домой. Родителям также запрещено приезжать в учебные заведения и навещать детей», — сообщил президент республики Эммерсон Мнангагва.

Глава государства не исключил, что вскоре страну ждет третья волна коронавируса.

В период рождественских и новогодних праздников правительство Зимбабве смягчило карантинные ограничения, что привело к резкому скачку числа заболевших. Власти сделали выводы и призвали людей отказаться от путешествий по республике на время Пасхи, которую католики и протестанты отметят в воскресенье, 4 апреля.

Ботсвана также опасается, что пасхальные праздники могут стать причиной новой волны эпидемии. Правительство запретило гражданам перемещаться по стране. Южно-Африканская Республика решила ограничить продажу алкоголя. Президент Рамафоса считает, что спиртные напитки спровоцируют людей на безрассудное поведение и нарушение карантина.