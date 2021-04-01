Депутат Госдумы Земцов объяснил причину засилья магов на федеральных каналах

Санкт-Петербург, 1 апреля. Государство слишком беззаботно относится к шоу экстрасенсов на телевидении, заявил депутат Госдумы, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Проблема засилья магов на федеральных каналах в том, что государство относится к ним как к некоему преступному фону, связанному с мелкими мошенниками. Может, ими некогда заниматься. Но следует понимать, что устройство этой отрасли жульническое, ничего магического в ней нет. Обратите внимание на вещание утренних каналов. Там всегда идет гороскоп, а это уже подготовка аудитории, что в нашей жизни присутствует нечто необъяснимое», — полагает он.

По мнению парламентария, государство слишком беззаботно относится к появлению на телевидении экстрасенсов. Они живут в среде, которую им создало общество. Земцов отметил, что в стране мало воцерковленных людей. Многие считают экстрасенсорику давно сформировавшейся частью жизни.

«Я видел, как две торговки на рынке ругались и обещали навести друг на друга порчу. Бытовое заигрывание с нечистой силой приняло большое распространение. Люди используют магию для сведения счетов и думают, что все это работает. К сожалению, у нас нет единой государственной политики по отношению к магам и колдунам, считается, что это предоставление каких-то мелких услуг населению», — рассказал депутат.

Спикер объяснил, что на федеральных каналах экстрасенсы появляются, потому что за них якобы платят деньги заказчики рекламы, на средства которых живет телевидение. В то же время Земцов отметил, что большинство федеральных каналов существует за федеральный счет.

«Если деньги на ТВ пришли от наших естественных монополий, таких как «Газпром», давайте регулировать их целевое использование. Государство выступает заказчиком. А на каналах нам говорят: мы живем на деньги от рекламы! В результате население наше телевидение смотрит мало, все ушло в интернет», — прокомментировал парламентарий.

Он считает, что телешоу «Битва экстрасенсов» стало настолько популярным, потому что людям много лет внушали интерес к паранормальному. Опустившийся уровень зрителя — заслуга низкопробных программ. Земцов добавил, что на ТВ-каналах, куда вложены государственные деньги, должны работать комитеты по этике.

Ранее ФАН сообщал, что известный участник телепередачи «Битва экстрасенсов» Денис Высоцкий не смог самостоятельно вычислить людей, вымогавших у него крупную сумму денег.