Умерла звезда российских криминальных сериалов Нина Жернакова

Москва, 1 апреля. Ушла из жизни российская актриса Нина Жернакова. Ей было 87 лет, сообщается на сайте «Кино-Театр.ру».

Причина смерти артистки не сообщается. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Нина Жернакова известна телезрителям по многочисленным ролям в таких криминальных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны» и «Опера: Хроники убойного отдела». Также она снялась в картине режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». На ее счету более 50 проектов.

В феврале на 72-м году жизни скончалась актриса Малого театра Лариса Кичанова. Она играла Устинью Наумовну в пьесе «Свои люди — сочтемся!» и княжну Мстиславскую в постановке «Царь Федор Иоаннович».