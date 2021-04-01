Падение в прямом эфире «дорого обошлось» Екатерине Стриженовой

Москва, 1 апреля. Падение ведущей Екатерины Стриженовой в прямом эфире Первого канала посмотрела почти вся страна. Спустя время журналистка решила наконец-то посмотреть на себя со стороны.

Конфуз, который недавно произошел с ведущей, стоил ей не только здоровья, но принес не самую лучшую славу в Сети. Об этом Стриженова опубликовала пост в Instagram, прикрепив к нему соответствующее видео. Свою публикацию она приурочила ко Дню смеха, который отмечают 1 апреля.

«Наверное, самое глупое, что со мной случилось в последнее время, это падение в прямом эфире! Посмотреть на себя со стороны решилась только сегодня, уж больно дорого мне это обошлось...» — написала журналистка в соцсети.

Сейчас Стриженова с переломом лежит в больнице и размышляет о том, почему все это произошло именно с ней, или «для чего». Своим поклонникам она посоветовала при организации розыгрышей думать о последствиях, поскольку они могут и обидеть.

Подписчики обратились к ведущей со словами поддержки. Многие уверили, что вскоре все об этом забудут, а ее имя снова будет связано с блестящей работой на телевидении.

«Это вообще не смешно, скоро все забудут. Выздоравливайте поскорее!!!»; «Очень грустно... Поправляйтесь. Вы наша любимица!! ждем на ТВ всегда», — гласят ободряющие комментарии под постом.

После инцидента на шоу к Стриженовой обратился ее коллега Артем Шейнин. Ободряющие слова журналиста в прямом эфире довели телеведущую Первого канала до слез.