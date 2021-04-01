Франция ожидает одобрения на поставки в страну «Спутника V»

Париж, 1 апреля. Париж не намерен отказываться от российского препарата «Спутник V» и ожидает одобрения на применение вакцины во Франции от соответствующих служб.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон подтвердил, что жители страны получат вакцину российского производства, если ее одобрит медицинский регулятор. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании комитета Сената по европейским делам.

«Было бы ошибкой с политической и санитарной точки зрения исключать из наших планов российскую вакцину только потому, что она из России», — отметил спикер.

Французов начнут прививать «Спутником V», если вакцина получит научное одобрение от европейского регулятора и будет производится на территории Евросоюза в необходимом объеме. Бон отметил, что как только это произойдет, дефицит препаратов от COVID-19 в стране снизится.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявлял, что Вена может закупить «Спутник V» в ближайшем будущем.