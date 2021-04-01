Неутешительный прогноз: Украине понадобится 10 лет для вакцинации людей от COVID-19

При условии сохранения нынешних темпов вакцинации Украине понадобится целое десятилетие, чтобы привить от коронавируса 75% населения. Как рассказал ФАН лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель и журналист Юрий Кот, страна продолжает убивать сама себя.

Информагентство Bloomberg проанализировало процесс вакцинации от COVID-19 в разных странах мира и пришло к выводу, что при нынешних темпах получение прививок 75% населения Украины займет десять лет. Согласно подсчетам, такое же количество времени понадобится Пакистану, Ирану и Бангладеш. Перу потребуется семь лет, Филиппинам — четыре года, а Индии — три.

«Во многих странах, где COVID-19 в последнее время распространяется быстрее всего, нынешние темпы вакцинации не приведут к коллективному иммунитету в ближайшие годы или даже десятилетия», — отмечает колумнист издания Дэвид Фиклинг.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал действующую власть за срыв вакцинации в стране. По его словам, правительство уже потратило половину средств на борьбу с коронавирусом, предусмотренных в государственном бюджете на 2021 год, но препаратов все равно не хватает.

«Даже если исполнятся самые смелые прогнозы Минздрава, в рамках соответствующей программы в этом году будет закуплено вакцины только для 10% украинцев. А сам Зеленский говорит, что для остановки пандемии необходимо провакцинировать минимум 75% населения. Сколько еще должно быть смертей, чтобы наконец-то дошло, что президент и его команда убивают Украину и украинцев?» — написал Омелян в Facebook.

Общественный деятель Юрий Кот в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал сложившуюся на Украине ситуацию. По его словам, информация о том, что Киеву понадобится десять лет, чтобы вакцинировать 75% населения, свидетельствует о недееспособности украинских властей.

«Конечно, статистика, которую приводит Bloomberg, ужасает. Но она же подтверждает недееспособность киевской власти и абсолютную инертность украинского народа, который даже перед угрозой смерти продолжает заниматься политикой соглашательства и непонятно зачем все это терпит. Что происходит по факту? Эта болезнь убивает людей, а власть и не пытается с ней бороться. Скорее наоборот — Украина сама себя уничтожает, преследуя какие-то свои политические цели, потакая Западу в его оголтелой русофобии. Парадокс в том, что народ с этим всем соглашается. Это ужас. Украина в этом смысле — одна из уникальнейших стран мира: все очевидно настолько, что даже говорить не приходится, а граждане продолжают делать вид, что ничего не происходит», — сказал собеседник ФАН.

Он отметил, что в ближайшее время ситуация на Украине не изменится, поскольку сегодня там нет таких политиков, которые смогли бы следовать интересам государства, а не идти в фарватере западных стран.

«Что нужно сделать в этой ситуации? Необходимо менять власть, чтобы новые люди максимально сконцентрировали свои усилия вокруг вопроса безопасности украинского народа и медицины, а также занялись экономикой, которая сегодня является абсолютно зависимой от Запада и наркоманских инъекций МВФ. Киев должен преследовать свои интересы, вместо того чтобы обслуживать Великобританию и США. Так должно быть, но вряд ли это произойдет в ближайшее время, потому что я не вижу на Украине сил, способных изменить положение к лучшему», — резюмировал Юрий Кот.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сравнил Украину с американской колонией.