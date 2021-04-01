Французская корпорация Thales построит «Пентагон» для Колумбии

Богота, 1 апреля. Французская аэрокосмическая корпорация Thales планирует разработать для Колумбии систему спутников, обеспечить ее технологиями для строительства метро в Боготе, улучшить информационную систему национальной обороны, отремонтировать старые фрегаты армии и построить новую штаб-квартиру для Вооруженных сил — наподобие Пентагона. Об этом сообщает издание Semana.

Пандемия продемонстрировала не только недостатки системы здравоохранения Колумбии, но и слабые стороны в сфере кибербезопасности. Случаи атак хакеров на отдельных людей, предприятия и корпорации значительно участились. Нередко происходили сбои в подключении к Интернету на общенациональном уровне: миллионы детей и подростков так и не смогли получить образование в онлайн-формате.

В настоящий момент Thales проводит переговоры с правительством Колумбии. На этой неделе компания подписала соглашение с Министерством науки и технологий по подготовке среднесрочных и долгосрочных проектов по разработке аэрокосмических объектов, спутников связи и наблюдения, электронного правительства и умных городов.

Представители Thales проявили интерес к программе Министерства образования под названием «Форталеса», в рамках которого на первоначальном этапе предполагается провести оптимизацию баз данных и информации в области национальной безопасности.

На осуществление своих инициатив транснациональная корпорация планирует ежегодно выделять порядка 19 млрд евро. Корпорация намеревается снабдить Боготу аппаратурой связи и дистанционного управления для метрополитена, которое на данный момент находится в процессе строительства. Thales уже разрабатывали автопилоты и другие технологии для 90 систем метро по всему миру.

Colombia firmó con Thales acuerdo para impulsar el desarrollo aeroespacial y tecnológico en el país https://t.co/gtIqPlBLvU pic.twitter.com/F9iZWm5c5W — Yelver Gomez de Luqu (@yelvergomez) March 3, 2021

Наиболее весомый вклад в развитие Колумбии корпорация может внести в области телекоммуникаций. Thales планирует сотрудничать с колумбийским правительством для проектирования и строительства спутников наблюдения и связи. Хотя программа находится на начальном этапе, представители Thales заверили, что спутники являются эффективным инструментом для сокращения цифрового разрыва, а разрабатываемый ими проект входит в число самых инновационных во всем мире.

Помимо этого, компания участвует в процессе обновления старых фрегатов ВМС Колумбии. Также планируется ремонт боевых самолетов.

Активное сотрудничество между Thales и колумбийским правительством началось после того, как президент государства Иван Дуке нанес визит во Францию и подписал ряд соглашений, в том числе о колумбийских стартапах Figital Solutions, Creva, Iteracción 42, SmartCo и A-Driver.

El presidente Iván Duque llega a París. En minutos sostendrá reunión bilateral con el presidente de Francia Emmanuel Macron https://t.co/BXPS3y0hKi pic.twitter.com/RamjMaBUFy — Noticias RCN (@NoticiasRCN) June 19, 2019

Thales ведет деятельность в 70 странах мира. В штат сотрудников компании входят 83 тысячи высококвалифицированных инженеров.