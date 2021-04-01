Пожилой мужчина изнасиловал актрису украинского сериала «Школа» на вечеринке

Москва, 1 апреля. Звезда сериала «Школа» Лиза Василенко рассказала в интервью ютубовского шоу «Пушка» об откровенном прошлом.

Шокирующая история случилась с 22-летней тикток-блогершей и актрисой сериала Елизаветой Василенко на одной из вечеринок на дне рождения подруги. Девушка сообщила, что состояла длительное время в отношениях с парнем, который мог ее избивать. Чтобы избежать очередного акта насилия Василенко решила пойти на праздник. Однако там все оказалось намного хуже. По словам звезды, в разгаре вечера ей что-то подсыпали в стакан с алкоголем.

«У меня нет половины воспоминаний. У меня есть начало и конец», — прокомментировала Лиза на интервью.

Конечный обрывок из памяти о том дне был ярким для девушки, поскольку она очнулась в одной из комнат во время насилия.

«Я просто помню, что он сверху, он огромный, а я не могу вылезти... Я начинаю кричать, он встает, он тоже под чем-то, он разбивает мой телефон», — добавила Василенко.

Ей все же удалось выбежать из дома, однако была она без одежды. Мимо проезжал таксист, по словам Василенко, садится в машину она не хотела, так как думала, что «сейчас будет хуже, меня изнасилуют и закопают». Но водитель довез девушку до указанного адреса к подруге. Василенко также упомянула, что родители о случившемся не знают, да и в правоохранительные органы она обращаться не стала, так как побоялась осуждения.