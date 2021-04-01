Частная лондонская школа отказалась от использования «расистского» флага Великобритании

Лондон, 1 апреля. Ученики частной лондонской школы «Академия Пимлико» потребовали избавиться от «расистского» национального флага Великобритании и «угнетающей» школьной формы.

Скандал разгорелся еще в 2020 году, когда директором школы был назначен заслуженный британский педагог Дэниел Смит. Смит сразу провел в "Пимлико" ряд преобразований, нацеленных на улучшение имиджа заведения и качества образования, однако ученики старания нового директора не оценили. Одним из первых решений Смита было введение в школе строгого дресс-кода, запрещающего вызывающе-яркие прически, хиджабы и откровенные наряды. Также «спорным» с точки зрения учеников и родительского комитета было распоряжение директора изучать историю в хронологическом порядке, пишет Unity News Network.

Оба постановления школьной администрации были быстро заклеймены «расистскими», а ученики стали массово бойкотировать занятия и портить школьное имущество. Строгий дресс-код не дает расовым меньшинствам выражать свою индивидуальность, а хронологическое изучение истории ставит на первый план достижения белых политиков и игнорируют подвиги и развитие цветных народов, негодуют учащиеся, в основном — шестиклассники. Апогеем народного недовольства стало публичное сожжение во дворе школы флага Великобритании.

Флаг вернули на место, а учеников загнали за парты, но недовольства не утихали. В начале этого года школьники нарисовали на стене учебного заведения граффити, подписав его «В Юнион Джеке (Юнион Джек — простонародное название флага Великобритании. — Прим. ред.) нет черного!». После этого Смит пошел на попятную и приказал снять флаг «до подробного рассмотрения обстоятельств».

«В нашей школе учатся яркие, умные и энергичные дети, а наши шестиклассники озабочены целым рядом общественных проблем. Флаг Великобритании — это мощный и противоречивый символ, и мы отказываемся использовать его, пока не вернемся с пасхальных каникул и не обсудим эту проблему с представителями учеников, их родителями и общественностью», — заявил директор «Академии Пимлико».

Также Смит свернул реформу по введению обязательной школьной формы и обещал пересмотреть учебную программу по истории. Представители консервативных кругов британского общества уже назвали поведение заслуженного британского педагога «абсурдным».

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