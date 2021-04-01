Работодатели в России выплатили за пять лет 1,3 млрд рублей задолженности по зарплате

Москва, 1 апреля. За пять лет уполномоченный по правам человека рассмотрела 205 503 обращения, в том числе 11 102 коллективные жалобы. Восстановлены права более 1,5 миллиона людей. Такие данные главе государства предоставила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщает ФАН.

«Люди жаловались на самые разные проблемы: соблюдение прав в уголовном и административном процессе, защита культурных и экономических прав, вопросы экологии, семейные права, обеспечение права на образование. В 2020 году сфера соблюдения трудовых прав приобрела особое значение в силу распространения COVID-19. Участились случаи задержки и невыплаты заработной платы, несправедливых увольнений, нарушений Трудового кодекса РФ», — пояснила она.

Омбудсмен доложила, что оказано содействие в выплате заработной платы более 70 тыс. работников на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Восстановление прав работников стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с правительством, прокуратурой, контролирующими органами, региональными омбудсменами и повышению уровня профессионализма сотрудников рабочего аппарата уполномоченного.

«В общей сложности в ходе работы по жалобам в 2020 году оказано содействие в восстановлении трудовых прав 6054 работникам по 74 обращениям. Погашена задолженность по зарплате в сумме более 154 млн рублей работникам 11 организаций. Кроме того, по итогам проверок в адрес хозсубъектов прокуратурой внесены 42 представления и два предостережения, государственной инспекцией труда — четыре предписания. 30 должностных лиц и 12 юридических лиц понесли административную ответственность, в отношении двух руководителей возбуждено уголовное преследование, шесть лиц привлечены работодателями к дисциплинарной ответственности», — озвучила статистику Москалькова.

Уполномоченный по правам человека признала, что, несмотря на снижение количества обращений по вопросам оплаты труда, их доля составляет четверть всех жалоб по трудовой тематике. Граждане чаще всего указывают на несвоевременную и неполную выплату зарплаты и процентов за просрочку ее выплаты (в том числе в случае увольнения при банкротстве предприятия) и иных причитающихся работнику выплат.

Москалькова уточнила, что вся эта информация содержится в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Подробнее о работе с обращениями граждан можно узнать на официальном сайте омбудсмена, в социальных сетях, а также в ежегодных и тематических докладах.