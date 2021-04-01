В Германии отреагировали на заявление о провокации в районе прокладки «СП-2»

Берлин, 1 апреля. Корабли и вертолеты ВМФ Германии не приближались к зоне прокладки газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-штабе немецкого военного флота. Ранее оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG рассказал, что в зоне проведения работ наблюдается высокая активность военных кораблей, которую можно расценивать как провокационную.

В ВМФ Германии не исключили, что в регионе мог состояться «проход одного или нескольких кораблей мимо зоны безопасности в восточном направлении», но даже в такой ситуации немецкие военные корабли соблюдают безопасную дистанцию.

Вместе с тем в пресс-штабе не исключили присутствие в данном регионе Балтийского моря военных кораблей других стран НАТО.

Ранее телеканал RT опубликовал кадры, на которых видно приближающиеся к строительной барже «СП-2» военные корабли и самолет. Специалисты отмечают, что подобные маневры могут привести к нарушению работы всей системы якорного позиционирования судна.