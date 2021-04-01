Киев, 1 апреля. Ожидание звонка президента США Джо Байдена украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подчеркивает вторичность элит Незалежной, заявил киевский политтехнолог Тарас Загородний.

Ждать звонка Байдена Зеленскому нет никакого смысла, потому что он абсолютно ничего не изменит, заявил политтехнолог в интервью украинскому информационному порталу "Знай 24". Однако это ожидание подчеркивает ту зависимость, в которую впала Украина от западного мира и стремление киевского истеблишмента быть "любимой женой" для Белого дома, объясняет Загородный.

"Эта история демонстрирует абсолютную вторичность нашей элиты. Если перевести это все на такой низовой уровень, то Зеленский — это мужик, от которого ушла жена. И ты вот сидишь на диване, отрастил толстое пузо, не хочешь ничего делать, не хочешь работать и думаешь, а почему она не звонит, вместо того, чтобы думать, а что в тебе такого, что тебе должны позвонить. А в тебе абсолютно ничего такого нет. И это вторичное ожидание — абсолютный маразм", — не стесняется в выражениях политтехнолог.

Для официального Киева звонок нового главы Белого дома станет своеобразным обрядом инициации, доказательством, что Незалежная идет правильным политическим курсом, на котором Запад продолжит ее поддерживать. Это в корне неправильное поведение, сокрушается Загородный.

В качестве примера достойной внешней политики маленькой независимой страны в отношениях со сверхдержавами украинский эксперт приводит Израиль. Когда самостоятельное еврейское государство только образовалось, его населяли всего триста тысяч человек, и оно открыто противостояло многомиллионному арабскому миру. Однако сложное политическое положение не заставило израильтян пресмыкаться перед кем-либо, и ни одна из крупных мировых стран до сих не остается в восторге от позиции официального Иерусалима по целому ряду вопросов.

Ранее Федеральное агентство новостей объясняло, как своевременная встреча стран "нормандской группы" остановила Киева от очередной провокации на юго-востоке Украины.