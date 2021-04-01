Психолог рассказала о том, как подростков вербуют в наркокурьеры в соцсетях

Роскомнадзор направил компании Facebook Inc. письмо с требованием удалить рекламные сообщения с вакансиями наркокурьеров, размещенные в соцсети Instagram.

Объявление, мотивирующее на участие в незаконной деятельности, появилось в stories одного из пользователей, сообщает ведомство. Одной из просьб обращения Роскомнадзора стала проверка механизмов модерации размещаемого в соцсети контента.

Сегодня соцсети, мессенджеры и всевозможные приложения стали «лакомым кусочком» для людей, желающих вовлечь неопытных или доверчивых пользователей в противоправную деятельность. К группе риска в первую очередь относятся дети и подростки, в чьих руках гаджет находится 24/7. О том, каким образом вербуют детей и как их защитить от этого, ФАН рассказала детский психолог Оксана Защиринская.

«Такие объявления очень опасны, потому что среди молодежи, к сожалению, найдутся те, кто согласится заняться ужасным, незаконным бизнесом», — делится мнением эксперт.

По ее словам, причины может быть две. Первая касается тех, кто уже употреблял наркотики и планирует делать это дальше. В случае «трудоустройства» у такого человека будет постоянный доступ к препаратам.

«Второй тип мотивации касается тех молодых людей, которые не знают, где взять деньги. Они наивно полагают, что будут просто зарабатывать, не вовлекаясь ни во что большее. И им обещают очень быструю прибыль, легкие деньги», — говорит специалист.

Психолог отмечает, что этот случай даже более опасен. Ведь многие молодые люди по неопытности не знают, что большинство новоиспеченных наркокурьеров впоследствии сами начинают употреблять вещества.

«Задача как раз Роспотребнадзора все это отслеживать. Родители не могут просто так уберечь своего ребенка от этой беды. Просто нереально отследить, какую информацию ребенок нашел в Сети», — подчеркивает Оксана Защиринская.

Очевидно, что в первую очередь проблемой должны заниматься специальные службы. Серьезная ответственность лежит и на плечах модераторов соцсетей и приложений. А вот родители, к сожалению, практически беспомощны в этом вопросе.

«Это не родительская тема, к сожалению. Родители видят проблему уже тогда, когда в поведении ребенка происходят какие-то изменения», — неутешительно резюмирует психолог.

Однако несколько способов защиты детей от интернет-угроз все же существует. Среди самых простых и вполне действенных — установка программы родительского контроля. И чем раньше пребывание ребенка в Сети будет фильтроваться системами, тем лучше.

Современным родителям приходится сложно, ведь у них самих нет опыта взросления с соцсетями и приложениями. Прежде чем бить панику и искать способы оградить ребенка от виртуального пространства, стоит изучить его возможности и риски. Имея этот базис, родитель сможет и до ребенка донести правила безопасного пребывания в его любимых соцсетях.

Ранее ФАН писал о том, что многие российские родители не осведомлены о многообразии негативного контента, угрожающего их детям. В связи с этим Российский фонд мира намерен подготовить рекомендации для профильных министерств и ведомств.