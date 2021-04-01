Футуролог Кишинец рассказал, как автоматизация приведет к упадку человечества

Санкт-Петербург, 1 апреля. Человечество деградирует, если доверится автоматизации и перестанет работать, заявил координатор российской ассоциации футурологов, кандидат философских наук Владимир Кишинец на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Скоро из-за автоматизации может произойти ситуация, когда человеку придется очень мало работать. Если человек останется таким, какой есть сейчас, это может стать серьезной проблемой. Исторический пример: на заре своего существования человечество жило впроголодь. Сейчас у нас другая проблема: мы научились производить слишком много пищи и не знаем, что с ней делать. Нам приходится сидеть на диетах и худеть. Существование человека как биологического вида входит в противоречие с его возможностями», — считает эксперт.

Футуролог предложил представить общество, где люди вообще не будут работать, но при этом для существования человечества имеются все блага. Он напомнил, что теоретики советского коммунизма рассматривали вариант такой модели и полагали, что люди займутся творчеством. Однако Кишинец этот вариант считает утопическим, поскольку люди рождаются одаренными не в равной степени и чисто физически все не могут обладать творческим даром.

Эксперт высказал мнение по поводу разрушения национальных границ государств. На фоне происходящих национальных конфликтов в Евросоюзе единого государства на Земле не будет, пока существуют внутренние противоречия, отметил он.

«Откуда вообще берутся государства? Это некое продолжение стадного инстинкта. Человек старается обособиться в рамках языка и государства, потому что в истории существовали свои и чужие. На этой основе возникли народы, государства. Преодолеть эту тягу делить всех на своих и чужих, не меняя человека, очень сложно. Экономические причины заставляют людей объединяться, посмотрите на Евросоюз, но это не значит, что они друг друга любят. Когда появляются проблемы, например с вакцинацией, возникают различные барьеры», — рассказал Кишинец.

Ранее ФАН сообщал о том, что группа канадских палеонтологов обнаружила на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии самое древнее свидетельство родительской заботы.