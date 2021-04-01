Захарова заявила, что в РФ надеются на отказ ЕС от лживых заявлений по «Спутнику V»

Москва, 1 апреля. Россия рассчитывает, что руководство Евросоюза (ЕС) откажется от лживых заявлений о вакцине от коронавируса «Спутник V».

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Москва, в отличие от Брюсселя, как не прибегает к мерам «вакцинного национализма», так и стремится обеспечить доступ к российскому препарату для всех желающих.

«Мы рассчитываем, что руководство Евросоюза в полной мере осознает ответственность за жизнь и здоровье граждан ЕС в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и от подобных недопустимых, лживых, неприличных заявлений будет отходить», — подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила, что слова главы евродипломатии Жозепа Борреля об «опасном соседе» в лице РФ является глупостью.