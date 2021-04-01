Северный флот России проведет учения с применением ЗРК С-300 в Арктике

Архангельск, 1 апреля. Учения Северного флота России по противовоздушной обороне с применением ЗРК С-300 «Фаворит» пройдут в Арктике, сообщают в Минобороны РФ.

Министерство обороны России сообщило, что в Арктике стартуют учения Северного флота РФ по противовоздушной обороне. В ходе учений военнослужащие будут отрабатывать приведение в боевую готовность системы противовоздушной обороны С-300 «Фаворит».

Ранее сообщалось, что безопасность рубежей России обеспечивают зенитные ракетные комплексы С-300В4, которые развернуты на Курилах. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.