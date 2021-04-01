Иеромонах Фотий рассказал о страшных последствиях увлечения астрологией



Санкт-Петербург, 1 апреля. Почему нельзя контактировать с ясновидящими, от чего ограждают священнослужители, и к чему может привести увлечение астрологией, рассказал священнослужитель Русской православной церкви, насельник Пафнутьев-Боровского монастыря Иеромонах Фотий в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Зачастую люди оказываются в сложных жизненных ситуациях. Им хочется за что-то зацепиться, получить утешение от кого-то. Поэтому они идут как к православным старцам, так и к ясновидящим, но второй вариант возникает уже от недостатка религиозного образования», — рассказал Иеромонах Фотий.

По его словам, люди не понимают, что, когда они обращаются к экстрасенсам и магам, на самом деле обращаются к нечистой силе.

«Это связано с тем, что в русском человеке веками укоренялась вера во что-то потустороннее, не связанное с богом. Например, люди верили в сказки про домовых, леших. Так, люди подобное впитывают с самого детва. Душа — христианка, она очень религиозна, поэтому всегда требует подтверждения иного бытия», — отметил священнослужитель.

Он отметил, что, если человек не идет к богу, он обязательно находит реализацию своей тяги к потустороннему во всякой нечисти. Человек готов верить в то, что даст хоть какой-нибудь ответ.

«Я думаю, что это просто очень легкий путь — перекладывать все на плечи неизвестного человека, который пророчит судьбу. Вместе с тем мне печально видеть гороскопы на главных федеральных каналах. Я знаю, как их составляют, потому что общался с людьми, которые этим занимаются. Они практически высасывают из пальца гороскопы, не имея никакого астрологического образования. То есть они каждый день сочиняют небылицы, которые люди всерьез воспринимают. Мало того, что люди в это верят, это же может и приключиться. А если это произойдет, и человек увидит подтверждение своих верований, то он дает силу нечистым духам властвовать над собою», — заявил Иеромонах.

Так, по его мнению, люди перестают верить в бога и начинают придерживаться вере чуждой силы.

«Если и есть настоящие экстрасенсы, во что я лично не верю, то эти люди отдали душу дьяволу. Но не важно, что тебе скажет экстрасенс, потому что у людей есть бог. Именно он может оградить человека от всяческих пророчеств бесов. Да, бесы знают прошлое, но они не знают будущее, потому что оно напрямую зависит от самих людей. То есть человек сам творит свою судьбу. А бог просто помогает в этом», — рассказал эксперт, подчеркнув, что любой контакт с экстрасенсами обязательно принесет болезни и несчастья. Душа человека начинает страдать.

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