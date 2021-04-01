Президент Белоруссии распорядился начать разработку собственной вакцины от COVID-19

Минск, 1 апреля. Белоруссия начнет разработку своей вакцины против новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение в четверг подписал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Согласно информации пресс-службы белорусского лидера, в рамках подписанного документа предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на создание лекарства. Согласно опубликованному тексту, вакцина будет создана в период 2021–2023 годов. Лукашенко поручил разработку Министерству здравоохранения Белоруссии и Национальной академии наук.

Минздрав РФ зарегистрировал препарат «КОВИД-глобулин», предназначенный для лечения коронавируса. Как сообщалось ранее, в его основу легла плазма крови переболевших жителей Москвы.