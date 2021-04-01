«Юнармия» вновь сыграет в КВН

Москва, 1 апреля. Подготовку и проведение окружных игр и финала Всероссийской Юнармейской лиги КВН обсудили на заседании Организационного комитета проекта. В этом году отборочные туры пройдут в пяти городах: в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Тюмени и Казани и в Ставрополе. «60 лет в космосе» — главную тему игр посвятили первому полету Юрия Гагарина. Участники отборочных этапов должны представить два выступления: приветствие и домашнее задание. По словам заместителя начальника Главного штаба «Юнармии» Антона Кузнецова, уже определены критерии отбора команд.

«В тех городах, где будут проходить окружные игры, в дальнейшем планируется создание межрегиональных Юнармейских лиг КВН. Эти города выбраны не случайно, а исходя из активности региональных штабов, транспортной доступности и связей с официальными лигами «АМиК». Команды смогут принять участие в игре, пройдя предварительный редакторский отбор, — заявил Антон Кузнецов.

Заседание Оргкомитета Юнармейской лиги КВН прошло под председательством заместителя министра обороны РФ Андрея Картаполова. В дискуссии также приняли участие уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Антон Кузнецов, заместитель генерального директора творческого объединения «АМиК» Виктор Вдовиченко.

Финал Всероссийской Юнармейской лиги Клуба веселых и находчивых пройдет в октябре в Центральном академическом театре Российской Армии.

Всероссийская Юнармейская Лига КВН начала свою работу в 2019 году. За эти годы она стала уникальной площадкой для реализации творческого потенциала юнармейцев. Проект создании Лиги «Юнармии» прорабатывался вместе с телевизионным творческим объединением «Александр Масляков и Компания».

Заявки от команд оргкомитет будет принимать до середины апреля.