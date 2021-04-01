Соболь использовала голодовку Навального, чтобы напомнить о себе

Любовь Соболь вышла из режима молчания, выступив с комментарием по поводу объявленной Алексеем Навальным голодовки. Она решила вспомнить, что прибегала к аналогичным мерам в 2019 году, когда ее не допустили до участия в выборах в Мосгордуму. История основателя ФБК (иноагент) могла стать для Соболь удобным поводом, чтобы напомнить о себе.

В четверг, 1 апреля, на странице соратницы Навального в Facebook был опубликован ее комментарий с требованием предоставить оппозиционеру медицинскую помощь, в котором она выразила опасение в связи с якобы возникшей угрозой над жизнью оппозиционера, попавшего за решетку. В конце записи есть пометка, что текст опубликован ее «коллегами», поскольку сама Соболь находится под домашним арестом по «санитарному делу».

Согласно постановлению суда, сотрудница ФБК не может пользоваться интернетом, почтой и телефоном (кроме вызова экстренных служб). До сих пор на страницах юриста ФБК в социальных сетях публиковались политические записи с относительно нейтральными комментариями, но не от ее лица. Ситуация изменилась, когда в СМИ появилась информация о голодовке Навального — Соболь решила в подробностях вспомнить, что ей пришлось испытать во время сознательного отказа от питания.

«Каково это — голодать? Первая неделя — самая сложная: организм еще не перестроился, он испытывает стресс из-за отсутствия пищи. Это потом он научится расщеплять жировые клетки на кетоновые тела, на которых будет работать. <…> Да, тот месяц был беспрецедентно тяжелый. <…> В целом я была под наблюдением, не одна. Поэтому я боюсь даже представить, в каких тяжелых условиях сейчас будет проходить голодовка Навального», — пишет она.

Почему Соболь сделала акцент именно на том моменте, когда Навальный начал голодать, неизвестно. В то же время неожиданное появление записи от ее лица на фоне «молчания» дает основания полагать, что сотрудница ФБК использовала голодовку получившего реальный срок основателя ФБК для того, чтобы напомнить о себе.

Аналогичный мотив прослеживается и в других действиях Соболь. Например, ранее ФАН рассказывал, что соратница Навального провоцирует правоохранителей на перевод из-под домашнего ареста в СИЗО. Таким образом она может реализовать цель по переключению инфоповестки на себя.