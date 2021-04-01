Футуролог Кишинец рассказал, когда человечество станет бессмертным

Санкт-Петербург, 1 апреля. Человек может жить неопределенно долгий срок, заявил координатор российской ассоциации футурологов, кандидат философских наук Владимир Кишинец на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Говоря о бессмертии, мы представляем какие-то волшебные свойства, когда человек становится неуязвимым, не умирает. Достигнуть неуязвимости физически невозможно, поскольку уничтожить можно любую структуру: живую и неживую. А вот продлить физиологическое существование на неопределенный срок человека как биологического объекта физика не запрещает. Человек может жить долго, не подвергаясь старению. Старение — наша самая главная проблема», — рассказал он.

Эксперт отметил, что футурология не может прямо говорить о сроках, когда человечеству в том числе удастся победить старение. Специалисты сообщают, что их прогнозы во многом зависят от науки. Кишинец добавил, что старение и смерть — это не заболевание, а свойство, связанное с эволюционными моментами. Он считает, что научными способами возможно победить эти процессы.

«В науке мы все больше проникаем в свойства материи, так называемую основу основ. Нас ждет создание новой техники, улучшающей наше существование. Но это все внешние изменения. Главное — это когда мы сможем изменять себя внутренне», — сказал эксперт.

По его мнению, человечество в ближайшем будущем получит развитие в сфере квантовых компьютеров, искусственного интеллекта. В этой отрасли футуролог видит наибольшие перспективы развития современной науки.

Ранее ФАН сообщал, что археологи обнаружили при проведении раскопок в районе британского аэропорта Ковентри в Уорикшире могилу с «кольцом бессмертия».