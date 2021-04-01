Дептранс Москвы обратится в прокуратуру по поводу ДТП на Садовом кольце. ФАН-ТВ

Представители ведомства готовы предоставить необходимые документы, они считают, что виновник аварии в центре должен получить реальное наказание.

Разгон, удар, искореженные автомобили — пять машин столкнулись сегодня на Садовом кольце в Москве. ДТП произошло вблизи станции метро «Смоленская». Аварию спровоцировал синий спорткар Audi — он выехал на встречную полосу.

За рулем машины находился 25-летний пранкер Эдвард Бил. Правда сам блогер утверждал, что авто вел не он, а его друг и даже пересел после удара с водительского на пассажирское сиденье.

В результате лобового столкновения пострадал водитель Volkswagen — 40-летняя консультант Государственной думы Мария Артемова. Из помятого авто женщину доставали спасатели, она получила множественные травмы и сейчас находится в реанимации. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Оказать юридическую помощь Марии Артемовой уже вызвался адвокат Александр Добровинский. Напомним, он же представлял интересы семьи Захаровых в судебном разбирательстве с актером Михаилом Ефремовым.

За Audi зафиксировано более 400 нарушений за превышение скорости. Об этом сообщил департамент транспорта столицы. Но штрафы не выписывались. Машина еще в начале года была снята с учета и продолжала рассекать по городским улицам с поддельными номерами.

Эдварда Била доставили в следственный отдел, он прошел медицинское освидетельствование. Известно, что на момент аварии пранкер был трезв. Результаты анализа на наркотики будут готовы позднее.

Специалисты департамента транспорта Москвы намерены обратиться в прокуратуру и предоставить все имеющиеся видеоматериалы, связанные с аварией. Сотрудники ведомства считают, что виновник ДТП должен получить реальный срок наказания.

Эдвард Бил — известный российский пранкер. Он снимал провокационные видео, записывал розыгрыши с водителями, приставал на улице к прохожим и провоцировал их на драки. На канал скандального блогера подписано больше четырех миллионов человек. Летом 2019 года представители Общественной палаты России обращались к министру внутренних дел с просьбой проверить некоторых видеоблогеров, которые, по их мнению, представляют опасность для общества. В их числе был и Эдвард Бил. Для того, чтобы собрать больше лайков, пранкер несколько раз разбивал и топил свои дорогие автомобили. А их, как выяснилось, в собственности блогера достаточно. На него зарегистрированы Porscher Panamera, BMW, Bentley Continental, Mercedes-Benz.