Ученые из Австралии назвали продукты, которые приводят к болезням почек

Канберра, 1 апреля. Частое употребление обработанных пищевых продуктов может привести к воспалению в почках, предупредили ученые из Университета Монаша в Австралии.

Исследователи изучили влияние подобной диеты на организм с использованием моделей грызунов. Результаты показали, что чрезмерное содержание обработанных продуктов в рационе сказывается на проницаемости барьера кишечника. Это может вызвать развитие синдрома «дырявого кишечника» и повысить риск дисфункции почечной системы.

Опасные вещества обычно содержатся в картофельных чипсах, хлебобулочных изделиях, шоколаде и кондитерских продуктах. Также вещества добавляют в термически обработанные блюда, чтобы придать приготовленное еде яркий вкус и аромат. Продукты избыточного гликолиза могут вызвать воспалительные процессы и хронические заболевания почек. Нейтрализовать вещества можно, добавив в рацион крахмальную клетчатку. Она содержится в рисе, ячмене, горохе, овсе, вареном картофеле.

До этого россиян предупредили о вреде употребления воды из-под крана. Особенно опасно пить такую воду людям с больными почками.