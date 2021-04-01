Захарова заявила, что Россия осуждает нападение на город Палма

Москва, 1 апреля. МИД Российской Федерации осуждает нападение на город Палма в Мозамбике, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Граждан России среди пострадавших во время происшествия нет.

«Осуждаем это кровавое злодеяние. Приносим соболезнования родным и близким погибших», — сказала Захарова.

Ранее посольство РФ в Мозамбике сообщило, что представители правоохранительных органов не информировали о наличии граждан России среди пострадавших при атаке боевиков на город Палма.

Помимо этого, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ заявила, что Москва готова ответить на решение Канады ввести ограничительные меры из-за Крымского полуострова.