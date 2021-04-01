Sohu: Россия военными учениями посылает четкий сигнал Западу о своей мощи

Пекин, 1 апреля. Масштабные военные учения РФ предстают четким сигналом для Соединенных Штатов и НАТО, полагает обозреватель китайского издания Sohu.

В недавно стартовавших российских военных маневрах задействуют порядка 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц военной техники. Также запланировано участие 60 самолетов и 10 беспилотных летательных аппаратов, уточняет Вэй Дунсо в своей публикации для Sohu, передает «ПолитРоссия».

Также стоит отметить, что некоторое время назад противолодочные корабли Тихоокеанского флота России завершили свои тренировки в Японскм море, а патрульное судно «Дмитрий Рогачев» осуществило маневры в Средиземноморье.

Автор Sohu уверен, что такими действиями Россия демонстрирует Западу свою мощь и отправляет соответствующий сигнал.

«Учения Черноморского флота России в Средиземном море призваны предупредить военно-воздушные силы стран НАТО, чтобы они не приближались к Сирии, особенно к военным базам, где размещены российские военные», — отмечает Вэй Дунсю.

Также недавно обозреватели Sohu рассказали, почему столкновение с Россией обернется для НАТО серьезными проблемами.