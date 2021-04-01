Транспортная прокуратура расследует загрязнение нефтепродуктами реки в Ленобласти

Санкт-Петербург, 1 апреля. Северо-Западная транспортная прокуратура отреагировала на информацию в СМИ о появлении следов нефтепродуктов на реке Волхов, сообщается на официальном сайте ведомства.

На место ЧП выехал волховстроевский транспортный прокурор. В настоящий момент поисково-спасательный отряд продолжает работу на месте предполагаемого загрязнения. Сотрудники отряда уже выставили боновые заграждения, а также применили абсорбенты для ликвидации негативных последствий на окружающую среду.

Кроме того, транспортный прокурор в четверг провел совещание с главой администрации деревни Малое Чернавино, представителями Росприроднадзора и другими профильными специалистами. Участники встречи приняли решение о ликвидации загрязнения реки. Для лабораторных исследований взяты пробы воды.

Пассажирский теплоход «Академик Якутин» затонул в конце января 2021 года. На месте ЧП обнаружили нефтяные пятна, которые появились, предположительно, из-за подтопленного судна. В настоящий момент источник загрязнения достоверно неизвестен, расследование продолжается.