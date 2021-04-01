Зеленский назвал «игрой мускулами» наращивание войск РФ у границ Украины

Киев, 1 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «играет мускулами» на границе с Украиной.

Соответствующее заявление украинский лидер опубликовал в своем аккаунте в Facebook, комментируя обстановку на юго-востоке страны.

«Игра мускулами под видом военных учений и возможных провокаций вдоль границы — традиционное поведение России», — утверждает Зеленский.

Он считает, что таким образом Москва предпринимает попытки создать «атмосферу угрозы и давления» в преддверии переговоров о режиме прекращения огня в Донбассе.

«Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту», — сказал украинский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перемещение российской армии по территории государства не несет угрозы другим странам, а потому об этом не стоит беспокоиться.