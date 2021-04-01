Глава МИД России прокомментировал присягу Евросоюза на верность США

Москва, 1 апреля. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью передаче «Большая игра» на Первом канале назвал беспрецедентной присягу Евросоюза на верность США.

По словам Лаврова, он не припомнит такого принесения присяги на верность, которое сделали лидеры стран ЕС на саммите с президентом США Джо Байденом.

«Евросоюз очень быстро встал в строй, присягнул на верность. Заявления, звучавшие в ходе виртуального саммита ЕС с Джо Байденом, для меня беспрецедентны», — сказал глава российского дипломатического ведомства.

Он обратил внимание на то, что Москва не ищет конфронтации с Вашингтоном. Если американская сторона пожелает поставить под угрозу мирное сосуществование на международной арене, вряд ли среди мировых лидеров кто-то их поддержит, подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел РФ ранее заявил, что конфронтация России с Западом достигла дна. Москва «не готова стучаться в закрытую дверь».