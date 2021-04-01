Экстрасенс Миронова предсказала пандемию нового вируса



Санкт-Петербург, 1 апреля. Когда закончится пандемия коронавируса, стоит ли ждать третью волну эпидемии, и грозит ли человечеству пандемия нового вируса, рассказала экстрасенс Дарья Миронова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Мы видим, что сейчас Европа страдает, в отличие от России. Там уже накатила третья волна пандемии. У нас же есть хорошая вакцина, но которая, к сожалению, не всеми государствами признается из-за политических соображений», — подчеркнула Дарья Миронова.

По ее словам, третья волна коронавируса сойдет на нет в ближайшие 1,5 месяца. Однако человечеству грозит следующая пандемия.

«Новая пандемия придет к нам со стороны Азии. Заболевания будут передаваться через воздух и воду. Скорее всего, Азия заразит нас через фрукты», — заявила экстрасенс.

По предсказаниям Дарьи Мироновой, ожидать волну нового вируса нужно в конце сентября — начале октября. Новый вирус придет под знаком Весов, так как астрономическая дата Весов показывает наиболее сильное влияние провокационного момента в истории человеческой цивилизации, сообщила ясновидящая.

Ранее ФАН сообщал, доктор Мясников объяснил, почему российская вакцина от COVID-19 скоро завоюет мир.