Лавров рассказал, что стоит за словами Байдена о Путине

Москва, 1 апреля. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал неосторожное высказывание президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине.

По его словам, такое поведение не выдерживает никакой критики.

«Это возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью», — сказал он.

Министр отметил, что Белый дом приступил к последовательному разрушению инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере еще до президентства Барака Обамы. Последствия такой политики мы можем наблюдать сейчас.

Ранее Лавров оценил отношения России и ЕС. Глава МИД подчеркнул, что Кремль готов к восстановлению конструктивного диалога, но не будет «стучаться в закрытую дверь».