Захарова указала на манию величия Вашингтона в сфере прав человека

Москва, 1 апреля. Соединенные Штаты демонстрируют манию величия в вопросе соблюдения правозащитных стандартов на территории государства, уверена официальный представитель МИД Мария Захарова.

Вашингтон постоянно заявляет о внутреннем расколе и нарушении прав человека в государстве, когда это выгодно американской стороне. Однако США не делают глобальных отчетов о несоблюдении прав внутри страны и не выносят этот вопрос на мировой уровень, пояснила дипломат.

«В общем-то, интересно за ними наблюдать. Судя по реакции из Вашингтона (на доклад Китая о правах человека в Америке — Прим. ФАН), вот эта вот мания величия США, когда речь о соблюдении правозащитных стандартов у них в стране, только усиливается», — пояснила Мария Захарова.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в нарушении прав человека в Синьцзяне и Тибете. Для этих целей Пекин использует «принуждение и агрессию», заявил американский чиновник.