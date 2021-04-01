Россиянам рассказали, насколько подорожала электроника за время пандемии

Москва, 1 апреля. Стоимость компьютерной электроники увеличилась на 20% в России за время пандемии коронавируса. Соответствующими данными поделились ретейлеры.

Повышение цен на компьютеры за последние 12 месяцев составило не менее 20%. Только в первом квартале текущего года товары подорожали на 10%–12%. Стоимость ноутбуков за первые три месяца 2021 года увеличилась в среднем на 20%–25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом прогнозы экспертов весьма пессимистичны. По их мнению, в следующие два квартала цены вырастут почти на все категории электроники. В качестве причин указываются повышение стоимости комплектующих, а также подорожание контейнерных перевозок.

Отечественные продавцы велосипедов ранее столкнулись с дефицитом около 70% ассортимента. Так, цены на модели могут увеличиться на 35%, предупредили участники рынка.