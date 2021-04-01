Цивина и Дрожжину четыре месяца не вызывали следователи

Москва, 1 апреля. Михаил Цивин рассказал ФАН, что уже четыре месяца у них не было никаких контактов со Следственным комитетом. После того, как они предоставили следователю все документы, накладные по делам Баталова, а также справки о своем имуществе, им никто не звонил и не вызывал. Сейчас главная активность — в суде, она связана с договором пожизненной ренты, было подано три иска — от Натальи Дрожжиной, Марии Баталовой и прокуратуры. Первый — о расторжении договора, два — о признании недействительным. Если будет удовлетворен иск Дрожжиной, то уголовного дела как такового нет. Суд признает его действительность, значит, Дрожжина действовала в интересах Баталовой.

«Вот уже четыре месяца следствие никак с нами не связывалось, — рассказал ФАН Михаил Цивин. — Даже адвокаты удивляются».

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина предоставили следствию все свои документы на имущество, и, как выяснилось, в реальности их недвижимость гораздо меньше, чем расписывают в СМИ. По словам Цивина, он нередко видит в передачах фото дома, квартиры в котором у них уже давно нет.

Следствию предоставили документы и платежки, которые делала мать Марии Баталовой Гитана Леонтенко, когда Цивин и Дрожжина с ним сотрудничали по договору. Так что исчезновение денег со счетов Баталовой, которые перечислял Михалков, тоже стоит проверять.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Цивин опроверг существование сестры Натальи Дрожжиной, выступавшей на передаче у Андрея Малахова. Так же как и то, что мать его супруги — цыганка, гадавшая на рынке. Теща Цивина была женой офицера с литовскими корнями.