Вашингтон, 1 апреля. Сближение России и Китая на фоне их общего стремления к финансовой независимости от западной платежной системы должно вызвать обеспокоенность у Германии.

К такому выводу пришли обозреватели американского издания The Trumpet. Они напомнили, что Евросоюз, США, Великобритания и Канада 22 марта ввели санкции против Китая. Россия также подвергается постоянным ограничениям со стороны ЕС, передает «ПолитРоссия».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва и Пекин могут снизить риск санкций за счет усиления финансовой независимости от западной платежной системы. Он добавлял, что обе страны хотят перейти к расчетам в национальных и ​​мировых валютах, альтернативных американскому доллару.

В публикации отмечается, что Германия продолжает поддерживать тесные торговые отношения с Россией, но при этом выступает за введение против нее санкций. Китай же является очень важным партнером Берлина по импорту. Авторы статьи уверены, что ФРГ не сможет отделиться от Азии без серьезного экономического спада на фоне укрепления союза между Москвой и Пекином.

«Растущий союз между Россией и Китаем дает Германии повод для беспокойства», – говорится в публикации.

Ранее телеканал RT сообщал, что лидеры России, Германии и Франции провели переговоры, на которых обсудили ряд актуальных вопросов внешней политики. По мнению экспертов, этот диалог является важным фактором для того, чтобы США поменяли конфронтационный стиль поведения.