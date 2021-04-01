Россиянам посоветовали не оформлять займы у нелегальных кредиторов

Москва, 1 апреля. Представитель Центробанка озвучил главные риски для россиян в случае получения денежного займа у «черных» кредиторов.

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по ЦФО Евгений Балычев отметил, что займ, взятый у нелегального кредитора может принести в дальнейшем серьезные финансовые и имущественные потери. Более того, здоровье заемщика также может пострадать, передает «Радио 1».

«Нелегальные кредиторы выдают займы гражданам, не имея на это права. Большинство из них работает в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), либо ИП. Также это могут быть просто частные лица, которые работают через интернет. Опасностей при займе у них может подстерегать масса», — объяснил Балычев.

Представитель Банка России отметил, что среди рисков присутствуют потеря залогового имущества и столкновение с нелегальными уличными методами возвращения долгов.

Специалист подчеркнул, что в первую очередь необходимо удостовериться, входит ли организация, в которой вы хотите взять кредит, в реестр участников финансового рынка Центрального банка России. Проверить актуальность информации возможно на официальном сайте регулятора.

Недавно стало известно о том, возможно ли взять кредит при помощи копии паспорта без физического присутствия человека. На этот насущный вопрос ответил юрист.