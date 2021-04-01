Сроки реконструкции погранпункта в Светогорске оказались сорваны

С конца прошлого года проходила проверка исполнения договора на 13 млн рублей, а в результате стало известно, что проектная документация по реконструкции МАПП «Светогорск» в положенные сроки передана не была. Заказчиком выступило ФГКУ «Росгранстрой», а нарушившим условия контракта — АО «Росэлектроника».

Как удалось выяснить ФАН, контракт на выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию автомобильного пункта пропуска через границу России в Светогорске был заключен в 2019 году. Заказчиком выступила «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», а исполнителем — АО «Российская электроника».

Как следует из содержания госконтракта, который ранее был опубликован на сайте госзакупок, специалисты АО «Росэлектроника» должны были разработать проектные документы на реконструкцию автомобильного пункта пропуска через границу России в Светогорске. После этого компания должна была передать их заказчику. Судя по утвержденному графику, это должны были сделать до 31 декабря прошлого года. Однако до сих пор готовые документы заказчик так и не увидел. Средства на эти цели были выделены из федерального бюджета, по условиям контракта, за работы заказчик должен заплатить более 13 миллионов рублей. Известно, что АО «Росэлектроника» определили победителем в результате проведения открытого конкурса в электронной форме.

До конца 2020 года компания «Российская электроника» в счет контракта получила более 3 миллионов 953 тысяч рублей. За задержки заказчик уже потребовал оплату штрафа в размере 25 тысяч рублей, такие санкции за невыполнение условий предусматривает сам контракт, заключенный с ФГКУ «Росгранстрой».

К декабрю прошлого года ФГКУ «Росгранстрой» и АО «Росэлектроника» заключили четвертое по счету дополнительное соглашение к уже имеющемуся контракту. В нем речь идет о том, что в 2019 году исполнитель получит за работу 3 млн 953 тысячи рублей, в 2020-м — ничего, а в 2021 году выплата составит 9 млн 224 тысячи рублей. В том числе в стоимость контракта включена цена за прохождение государственной экспертизы в «Главгосэкспертизе России» и получение заключения на проектные документы, сметную стоимость реконструкции МАПП «Светогорск».

Накануне северо-западный транспортный прокурор Владимир Владимиров выезжал на границу, в пограничные пункты «Светогорск» и «Брусничное». Там же, помимо личного приема с предпринимателями, встретился с руководителями Северо-Западного таможенного управления, Выборгской таможни и санкт-петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой». Последний как раз-таки является заказчиком по истории с реконструкцией погранпункта в Светлогорске. С конца прошлого года транспортная прокуратура занималась проверкой исполнения госконтракта на 13 миллионов. Теперь потраченные из федерального бюджета деньги и сам контракт на контроле в надзорном ведомстве.

«Ленинград-финляндский транспортный прокурор выявил факты превышения АО «Росэлектроника» сроков выполнения работ по государственному контракту на разработку проектной документации по реконструкции МАПП «Светогорск». В январе 2021 года прокурор внес представления директору санкт-петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой» и руководителю коммерческой организации. По результатам их рассмотрения приняты меры к устранению нарушений», — сообщили ФАН в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Справедливости ради надо заметить, что проблемы с исполнением госконтракта у АО «Росэлектроника» возникли из-за долгих согласований концепции реконструкции с различными структурами. Так, по данным ФАН, есть проблема с самим участком земли. Дело в том, что сейчас часть территории находится на землях лесного фонда. В том время как, по правилам, эта территория должна быть отнесена к категории земель для обеспечения государственной границы России. Процедура изменения вида разрешенного использования земли у МАПП «Светогорск» во многом зависит от чиновников областного комитета градостроительной политики.

По информации ФАН, в результате реконструкции МАПП «Светогорск» должна будет серьезно увеличиться его пропускная способность и по транспорту, и по гражданам. Планируется, что, помимо прочего, будут достроены дорожные полосы, здания и другая требуемая инфраструктура этого погранпункта.

По данным за 2019 год, фактическая пропускная способность МАПП «Светогорск» составляет более 709 тысяч транспортных средств и более 1 миллиона 596 тысяч человек в год. Отмечается, что даже при таком потоке «Светогорск» загружен не на 100 процентов, однако проблема реконструкции его инфраструктуры стоит остро.