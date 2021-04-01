Мошенники угрожали «разрезать на кусочки» жену племянника Иосифа Сталина

Москва, 1 апреля. Родственник Иосифа Сталина, 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев и его супруга рассказали, что мошенники, похитившие их деньги, угрожали расправой.

По словам супруги Аллилуева Галины, злоумышленник пригрозил, что привезет ее в центр Москвы и «разрежет на кусочки». При этом женщина, с ее слов, разговаривала с аферистами очень строго.

Жена племянника Иосифа Сталина 3 февраля обратилась в полицию с заявлением о том, что на протяжении нескольких недель ей звонили лжеполицейские и «высокопоставленные чиновники» и вымогали у нее 1,6 млн рублей. Женщина не поддалась на уловки аферистов и обратилась в правоохранительные органы.

Однако ее супруг, Леонид Аллилуев, доверился телефонным мошенникам. Представившись сотрудниками банка, они выманили у него пароль и сняли с его банковского счета 2 млн рублей. После этого пенсионер заявил в полицию.

Примечательно, что злоумышленники вновь попытались обмануть родственников Сталина и похитить еще 3,4 млн рублей. В этот раз ветеран позвонил правоохранителям, после чего наряд прибыл к ним в квартиру. Ожидалось, что к этому времени приедут и мошенники.

Спустя время по адресу, где проживают пенсионеры, действительно приехала аферистка, 31-летняя Анастасия Б. Стражи порядка задержали злоумышленницу, она признала вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела продолжается, личности возможных участников преступной схемы устанавливаются.