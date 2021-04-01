Рабочий погиб при разборе бывшего военного ангара в Астраханской области

Ахтубинск, 1 апреля. Один человек погиб при демонтаже военного объекта на территории воинской части в Астраханской области. В пресс-службе Южного военного округа подтвердили гибель мужчины.

По данным источника ФАН, работы проводились в бывшем самолетном ангаре на территории Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ. Здание вывели из перечня объектов воинской части в 2013 году и передали подрядной организации для проведения разбора. По предварительным данным, ангар рухнул из-за нарушения техники безопасности.

Известно о двух пострадавших. Об их госпитализации и травмах пока не сообщается. Кроме того работающие на месте специалисты считают, что под завалами может находиться еще один человек. Поиски сотрудника продолжаются.