Футуролог Кишинец назвал главную угрозу человечеству

Санкт-Петербург, 1 апреля. Главной проблемой человечества в будущем станет не падение метеорита или атака инопланетян, а сам человек, заявил координатор российской ассоциации футурологов, кандидат философских наук Владимир Кишинец на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Футурология занимается не сиюминутными политическими или экономическими проблемами, а уходит немного дальше, исходя из потребностей человека. Если посмотреть на человечество сейчас, то серьезных угроз его существованию нет. Мы не видим нападения инопланетян или подлетающих метеоритов. Трезво глядя на мир, можно сделать вывод, что самая большая проблема для человека — сам человек», — пояснил он.

По словам футуролога, ряд проблем человечества решается очень слабо. Кишинец отметил, что люди научились делать машины, летать в космос, но не решили вопросы самого человеческого существования.

«Мы подвержены болезням, человек стареет, нас не удовлетворяют физические и интеллектуальные свойства организма. Мы не умеем управлять сами собой. Но сейчас мы видим определенные подвижки в этом направлении. Наука все глубже и глубже проникает в нашу биологическую основу. В этом многие футурологи видят большие перемены. Мы ожидаем, что в будущем сможем влиять на старение и здоровье», — пояснил эксперт.

Ранее ФАН рассказывал, что, по мнению ученых Гавайского университета (США), инопланетные цивилизации могут посылать землянам сообщения, которые несут угрозу человечеству.