80-летняя турецкая актриса приговорена к тюрьме за оскорбление Эрдогана; 72% курдов выступают против закрытия курдской партии; бедность и социальное неравенство беспокоят турок больше, чем COVID-19; турецкие экспортеры отказываются от этикеток «Сделано в Турции» во избежание эмбарго Саудовской Аравии — редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

ОБЩЕСТВО

Подавляющее большинство турок выступают за сильный парламент

Согласно опросу, проведенному компанией Aksoy, около 76% турок готовы возложить решение вопросов здравоохранения, экономики и безопасности на парламент.

Около 53,7% избирателей правящей Партии справедливости и развития (ПСР) также заявили, что они хотят, чтобы решения по ключевым вопросам принимались в парламенте, а не президентом страны.

80-летняя турецкая актриса приговорена к тюремному сроку за оскорбление Эрдогана

В понедельник турецкий суд приговорил 80-летнюю актрису Нилюфер Айдан к тюремному заключению по обвинению в оскорблении президента.

Айдан приговорили к 11 месяцам и 20 дням тюрьмы за публикации в социальных сетях в 2016 году.

С 2010 по 2017 год было возбуждено 12 893 дела о оскорблении президента. Из них 12 305 были поданы адвокатами, представляющими Эрдогана.

Госдеп США заподозрил Турцию в убийствах и пытках политических противников

Госдеп США опубликовал отчет о правах человека в Турции, в котором Анкаре вменяются произвольные убийства и пытки, а также заключение в тюрьму десятков тысяч политических противников действующей власти. Кроме того, критике подверглась и операция ВС Турции на севере Сирии.

МИД Турции раскритиковал отчет, назвав его необъективным и безосновательным.

«В отчете содержатся далекие от объективности и безосновательные обвинения в адрес нашей страны и предвзятые комментарии, основанные на непонятных источниках», — заявили в турецком ведомстве.

Türkiye ile ABD arasında ‘insan hakları raporu’ gerilimi https://t.co/IrTwhlDXov — ABC Gazetesi (@abcgazete) April 1, 2021

Ежедневно число случаев COVID-19 в Турции превышает 30 000

Согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения, 31 марта в Турции было зарегистрировано 39 404 новых случая заболевания COVID-19, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Кроме того, ежедневно от коронавируса умирает более 150 турецких граждан.

Комендантский час выходного дня объявлен в 58 городах Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил комендантский час по выходным и ежедневно с 21:00 до 05:00 в городах с худшими показателями заражения коронавирусом. Две недели назад этот показатель был лишь в 17 провинциях, однако данные показали, что ситуация ухудшилась в еще 41 провинции.

Türkiye risk haritası güncellendi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde https://t.co/uFR3EPVOpT pic.twitter.com/wv2J0mNv46 — Habertürk (@Haberturk) March 29, 2021

72 процента курдов не одобряют закрытие курдской партии

Около 71,8% курдов Турции негативно относятся к инициативе властей по закрытию курдской Партии демократии народов (ПДН). Опрос был проведен в юго-восточных провинциях Турции: Диярбакыр, Урфа, Батман, Мардин, Ван, Карс, Сиирт, Ширнак, Хаккари, Муш и Бингель с 18 по 21 марта.

Согласно опросу, проведенному Центром социально-политических исследований в Диярбакыре, около 30% избирателей правящей Партии справедливости и развития (ПСР), 67,3% избирателей основной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), 94,6% избирателей ПДН, 18,5% избирателей Партии националистического движения (ПНД), 59,4% избирателей «Хорошей партии» и 50% избирателей «Партии счастья» выступают против закрытия курдской Партии демократии народов.

ПОЛИТИКА

Эрдоган планирует провести референдум в 2022 году

Съезд правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) в среду говорит о желании президента Реджепа Тайипа Эрдогана провести референдум вместо досрочных выборов в 2022 году. Об этом написал в пятницу Кемаль Озтюрк, обозреватель и бывший советник Эрдогана.

Байден пригласил 40 мировых лидеров, включая Эрдогана, на виртуальный климатический саммит

Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, — в том числе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, — на онлайн-саммит по климатическому кризису. Событие назначено на 22-23 апреля.

Biden'dan 40 dünya liderine internet üzerinden düzenlenecek iklim krizi zirvesi için davethttps://t.co/Kga823kMzJ pic.twitter.com/r3qj8hESWJ — T24 (@t24comtr) March 27, 2021

Руководители ЕС в начале апреля встретятся с Эрдоганом в Турции

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 6 апреля посетят Турцию, где проведут встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил официальный представитель ЕС.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecekhttps://t.co/pQVcnxgE1v pic.twitter.com/NZTgp90Fv7 — Gerçek Gündem (@gercekgundem) March 29, 2021

Курдский политик Демирташ считает, что в случае закрытия курдской партии, придется закрыть и партию Эрдогана

Если суд вынесет решение о закрытии Партии демократии народов (ПДН), то и Партия справедливости и развития (ПСР) также должна быть ликвидирована. Об этом заявил бывший председатель ПДН Селахаттин Демирташ, сославшись на роль Эрдогана в мирном процессе между Рабочей партией Курдистана и государством.

«На самом деле не мы проводили встречи с РПК и Оджаланом, а сам Эрдоган», — сказал политик.

Переговоры между государством и РПК, которые также были названы «мирным процессом» проводились властями Турции до 2015 года по инициативе ПСР.

По мнению Демирташа, дело против курдской партии политически мотивированное.

«Если Конституционный суд примет решение по закону, то ПДН будет оправдана», — сказал он.

Selahattin Demirtaş konuştu: "HDP’yi kapatacaklarsa HDP ile birlikte AKP’yi de kapatmaları gerekir."https://t.co/YqzAZDVdzQ pic.twitter.com/JWn9YRXGnm — Odatv (@odatv) March 31, 2021

Лидер турецкой националистической партии потребовал закрыть Конституционный суд Турции

Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели потребовал ликвидировать Конституционный суд за то, что он не принял обвинительное заключение о закрытии курдской партии. По словам Бахчели, решение Конституционного суда вернуть обвинительное заключение по делу о закрытии Партии демократии народов (ПДН) обратно в прокуратуру является недействительным «в сознании народа».

Bahçeli, HDP iddianamesini iade eden AYM'yi hedef aldı: AYM'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdırhttps://t.co/xWa0TNKSiw pic.twitter.com/YRVpyMZ5ag — soL Haber (@solhaberportali) March 31, 2021

ЕС требует от Турции принять мигрантов из Греции

Турция должна возобновить прием просителей убежища, чьи апелляции были отклонены Грецией в соответствии с соглашением о беженцах с Европейским союзом от 2016 года. Об этом заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон во время визита на греческий остров Лесбос.

Афины призывают Анкару принять 1450 мигрантов, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены.

С 2016 года в Турцию вернулось около 3000 мигрантов из Греции.

"Türkiye'yi acilen Yunanistan'dan yeniden göçmen kabul etmeyi başlatmaya çağırıyorum"



AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Türkiye'nin Yunan adalarından "göçmenleri geri almayı sürdürmesini" istedihttps://t.co/Njd4XaxCyR — DW Türkçe (@dw_turkce) March 29, 2021

Турция готова обменяться послами с Израилем

29 марта Турция сообщила Израилю, что готова направить посла в Тель-Авив, как только израильское правительство одновременно возьмет на себя обязательство ответить взаимностью, пишут израильские СМИ. Основным предметом разногласий между Израилем и Турцией остается присутствие высокопоставленных официальных лиц ХАМАС на турецкой земле.

#İsrail basını, “#Türkiye’nin karşılık verilmesinin taahhüt edilmesi durumunda İsrail’e büyükelçi atamaya hazır olduğunu” öne sürdühttps://t.co/4pSuUnkoyI — Rûdaw Türkçe (@RudawTurkce) March 31, 2021

Правительство Турции утвердило план строительства канала «Стамбул»

В субботу министерство окружающей среды и урбанизации Турции утвердило план строительства канала «Стамбул», проекта судоходного канала, предназначенного для обхода стамбульского водного пути Босфор.

Канал «Стамбул» — 45-километровый водный путь стоимостью 25 миллиардов долларов, который должен соединить Мраморное и Черное моря параллельно Босфору.

Профессиональные организации, НПО и новый оппозиционный мэр Стамбула утверждают, что канал несет угрозу крупномасштабного землетрясения для Стамбула, и нанесет ущерб лесным районам мегаполиса, а также морской фауне в Мраморном море.

İstanbul tehlikede



Kanal İstanbul Projesi’nin yeni imar planlarında 2015 yılında hazırlanan bir yazıya yer verildi. Yazıda Sazlıdere Barajı’nın ‘devre dışı’ kalabileceği belirtildihttps://t.co/pmzsGVQ8sF pic.twitter.com/GQBAnlbb9u — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 30, 2021

Правительство Турции планирует начать строительство канала «Стамбул» в «очень короткие» сроки

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмайлоглу 30 марта заявил, что правительство начнет строительство стамбульского канала в течение «очень короткого» периода времени. Заявления министра прозвучали в тот же день, когда мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал решение о начале строительства и отметил, что «юридическая борьба муниципалитета против весьма спорного проекта канала продолжается».

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kısa süre içinde başlayacağız!https://t.co/vIFlBxqQhS pic.twitter.com/8itRCOKJD3 — ABC Gazetesi (@abcgazete) March 30, 2021

ЭКОНОМИКА

Бедность и социальное неравенство беспокоят турок больше, чем COVID-19

Финансовые проблемы и социальная несправедливость затмевают страх турок перед пандемией в Турции. Недавнее исследование, проведенное парижской международной консалтинговой и исследовательской фирмой Ipsos под названием «Что беспокоит мир?» выяснило, что 40% турок обеспокоены бедностью и социальным неравенством в своей стране.

Согласно опросу, 62% турок уверены, что Турция движется в неправильном направлении, а 38% считают, что страна находится на правильном пути.

Aradan bir yıl geçti ve dünyanın endişelerinde Covid-19 pandemisi en büyük küresel endişe olarak sıcaklığını koruyor.https://t.co/kK8daMCpZA — Ipsos Türkiye (@IpsosTurkiye) March 26, 2021

Новый глава Центробанка Турции заявил, что не стоит ожидать снижения ставок в апреле

Недавно назначенный глава Центрального банка Турции Шахап Кавджиоглу заявил, что рынки не должны ожидать от него снижения процентных ставок уже в апреле.

«В новом периоде мы продолжим принимать решения с точки зрения корпоративной денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить постоянное снижение инфляции», — сказал он в интервью Bloomberg.

The lira pared its seventh day of declines as Turkey’s new central bank governor Sahap Kavcioglu promised a “tight monetary stance” https://t.co/zRUgnMy6dM — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) March 30, 2021

Goldman Sachs прогнозирует рост инфляции в Турции до 18%

Goldman Sachs заявил, что годовой уровень инфляции в Турции способен подскочить до 18% в апреле, а рост цен может привести к тому, что центральный банк не снизит процентные ставки до последних трех месяцев текущего года.

Goldman Sachs понизил прогноз экономического роста в этом году до 3,5% с 5,5% в предыдущем году. В него были внесены изменения после того, как смена главы центрального банка 19 марта привела к резкой распродаже турецкой лиры.

Муниципалитет на юге Турции получил 52 000 заявок на 200 вакансий

Как сообщает газета Sözcü, около 52 000 человек подали заявки на 200 вакансий в южной провинции Адана. По словам мэра провинции, из обратившихся за работой претендентов около 45 тысяч являются выпускниками университетов.

Согласно данным Конфедерации прогрессивных профсоюзов Турции (DİSK), безработными в широком смысле являются 9,7 миллиона человек, что составляет 27% населения.

Ведущая бизнес-группа Турции обвинила правительство в неэффективном управлении экономикой

Ведущий представитель Турецкой ассоциации промышленности и бизнеса (TÜSİAD) раскритиковал правительство по поводу состояния экономики страны, заявив, что падение лиры после резкой ревизии в руководстве центрального банка вызывает тревогу.

Об этом заявил глава Высшего консультативного совета TÜSİAD Тунджай Озилхан, выступая во время встречи деловой организации.

Турецкая лира упала примерно на 14% по отношению к доллару после смены руководства в банке. Это произошло на фоне опасений инвесторов по поводу направления денежно-кредитной политики Турции.

«Инвесторы приезжают только в ту страну, которая стабильна, с финансовой дисциплиной, а не в ту, которая внезапно может поменять правила игры», — сказал Озилхан.

Турецкие экспортеры отказываются от этикеток «Сделано в Турции» во избежание эмбарго Саудовской Аравии

Источники Reuters сообщили, что турецкие экспортеры начали отказываться от ярлыков «Сделано в Турции», чтобы избежать неофициальной блокады турецких товаров. Эр-Рияд никогда официально не признавал бойкот против Турецкой Республики, однако в прошлом году ведущие саудовские бизнесмены одобрили эту меру в качестве ответа на враждебность Анкары в отношении наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Обзор официальных торговых данных показывает, что в первые два месяца года экспорт Турции в Саудовскую Аравию упал на 93% по сравнению с прошлогодними показателями.