Госдеп США заподозрил Турцию в убийствах и пытках политических противников

80-летняя турецкая актриса приговорена к тюрьме за оскорбление Эрдогана; 72% курдов выступают против закрытия курдской партии; бедность и социальное неравенство беспокоят турок больше, чем COVID-19; турецкие экспортеры отказываются от этикеток «Сделано в Турции» во избежание эмбарго Саудовской Аравии — редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Согласно опросу, проведенному компанией Aksoy, около 76% турок готовы возложить решение вопросов здравоохранения, экономики и безопасности на парламент.

Около 53,7% избирателей правящей Партии справедливости и развития (ПСР) также заявили, что они хотят, чтобы решения по ключевым вопросам принимались в парламенте, а не президентом страны.

В понедельник турецкий суд приговорил 80-летнюю актрису Нилюфер Айдан к тюремному заключению по обвинению в оскорблении президента.

Айдан приговорили к 11 месяцам и 20 дням тюрьмы за публикации в социальных сетях в 2016 году.

С 2010 по 2017 год было возбуждено 12 893 дела о оскорблении президента. Из них 12 305 были поданы адвокатами, представляющими Эрдогана.

Госдеп США опубликовал отчет о правах человека в Турции, в котором Анкаре вменяются произвольные убийства и пытки, а также заключение в тюрьму десятков тысяч политических противников действующей власти. Кроме того, критике подверглась и операция ВС Турции на севере Сирии.

МИД Турции раскритиковал отчет, назвав его необъективным и безосновательным.

Согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения, 31 марта в Турции было зарегистрировано 39 404 новых случая заболевания COVID-19, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Кроме того, ежедневно от коронавируса умирает более 150 турецких граждан.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил комендантский час по выходным и ежедневно с 21:00 до 05:00 в городах с худшими показателями заражения коронавирусом. Две недели назад этот показатель был лишь в 17 провинциях, однако данные показали, что ситуация ухудшилась в еще 41 провинции.

Около 71,8% курдов Турции негативно относятся к инициативе властей по закрытию курдской Партии демократии народов (ПДН). Опрос был проведен в юго-восточных провинциях Турции: Диярбакыр, Урфа, Батман, Мардин, Ван, Карс, Сиирт, Ширнак, Хаккари, Муш и Бингель с 18 по 21 марта.

Согласно опросу, проведенному Центром социально-политических исследований в Диярбакыре, около 30% избирателей правящей Партии справедливости и развития (ПСР), 67,3% избирателей основной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), 94,6% избирателей ПДН, 18,5% избирателей Партии националистического движения (ПНД), 59,4% избирателей «Хорошей партии» и 50% избирателей «Партии счастья» выступают против закрытия курдской Партии демократии народов.

Съезд правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) в среду говорит о желании президента Реджепа Тайипа Эрдогана провести референдум вместо досрочных выборов в 2022 году. Об этом написал в пятницу Кемаль Озтюрк, обозреватель и бывший советник Эрдогана.

Президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, — в том числе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, — на онлайн-саммит по климатическому кризису. Событие назначено на 22-23 апреля.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 6 апреля посетят Турцию, где проведут встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил официальный представитель ЕС.

Если суд вынесет решение о закрытии Партии демократии народов (ПДН), то и Партия справедливости и развития (ПСР) также должна быть ликвидирована. Об этом заявил бывший председатель ПДН Селахаттин Демирташ, сославшись на роль Эрдогана в мирном процессе между Рабочей партией Курдистана и государством.

Переговоры между государством и РПК, которые также были названы «мирным процессом» проводились властями Турции до 2015 года по инициативе ПСР.

По мнению Демирташа, дело против курдской партии политически мотивированное.

Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели потребовал ликвидировать Конституционный суд за то, что он не принял обвинительное заключение о закрытии курдской партии. По словам Бахчели, решение Конституционного суда вернуть обвинительное заключение по делу о закрытии Партии демократии народов (ПДН) обратно в прокуратуру является недействительным «в сознании народа».

Турция должна возобновить прием просителей убежища, чьи апелляции были отклонены Грецией в соответствии с соглашением о беженцах с Европейским союзом от 2016 года. Об этом заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон во время визита на греческий остров Лесбос.

Афины призывают Анкару принять 1450 мигрантов, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены.

С 2016 года в Турцию вернулось около 3000 мигрантов из Греции.

29 марта Турция сообщила Израилю, что готова направить посла в Тель-Авив, как только израильское правительство одновременно возьмет на себя обязательство ответить взаимностью, пишут израильские СМИ. Основным предметом разногласий между Израилем и Турцией остается присутствие высокопоставленных официальных лиц ХАМАС на турецкой земле.

В субботу министерство окружающей среды и урбанизации Турции утвердило план строительства канала «Стамбул», проекта судоходного канала, предназначенного для обхода стамбульского водного пути Босфор.

Канал «Стамбул» — 45-километровый водный путь стоимостью 25 миллиардов долларов, который должен соединить Мраморное и Черное моря параллельно Босфору.

Профессиональные организации, НПО и новый оппозиционный мэр Стамбула утверждают, что канал несет угрозу крупномасштабного землетрясения для Стамбула, и нанесет ущерб лесным районам мегаполиса, а также морской фауне в Мраморном море.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмайлоглу 30 марта заявил, что правительство начнет строительство стамбульского канала в течение «очень короткого» периода времени. Заявления министра прозвучали в тот же день, когда мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал решение о начале строительства и отметил, что «юридическая борьба муниципалитета против весьма спорного проекта канала продолжается».

Финансовые проблемы и социальная несправедливость затмевают страх турок перед пандемией в Турции. Недавнее исследование, проведенное парижской международной консалтинговой и исследовательской фирмой Ipsos под названием «Что беспокоит мир?» выяснило, что 40% турок обеспокоены бедностью и социальным неравенством в своей стране.

Согласно опросу, 62% турок уверены, что Турция движется в неправильном направлении, а 38% считают, что страна находится на правильном пути.

Недавно назначенный глава Центрального банка Турции Шахап Кавджиоглу заявил, что рынки не должны ожидать от него снижения процентных ставок уже в апреле.

