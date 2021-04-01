The Washington Times: США направили России сигнал во время маневров «Морской щит — 2021»

Вашингтон, 1 апреля. Вашингтон отправил Москве сигнал путем проведения учений «Морской щит — 2021», утверждает журналист Майк Гленн в публикации для The Washington Times.

Автор материала для зарубежного издания отметил, что в конце марта ракетный крейсер USS Monterey прошел через Босфор и вернулся в Средиземное море. Это ознаменовало окончание маневров «Морской щит — 2021». По мнению эксперта, подобные учения, проводимые Западом, являются сигналом для России. Перевод оригинальной публикации приводит «ПолитРоссия».

«Наши операции в Черном море демонстрируют нашу приверженность партнерам по НАТО и способствуют обеспечению стабильности в морской среде», — заявил ранее командир корабля USS Monterey, капитан Джозеф А. Баггетт.

По мнению адмирала ВМС США в отставке Марка Монтгомери, маневры в Черном море должны показать военное присутствие Вашингтона в регионе, а полеты B-52 призваны продемонстрировать Москве «надежность ударных способностей США».

Ранее корабли Черноморского флота уничтожили «противника» вблизи района учений НАТО. Экипажи отразили условную атаку с воздуха и уничтожили вражеские силы с применением ракетного и артиллерийского вооружения — удары наносились крылатыми ракетами «Калибр».